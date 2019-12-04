Лондонский "Арсенал" заинтересован в приобретении защитника "Ювентуса" Мериха Демираля и готов предложить за него защитника Эктора Бельерина.
21-летний Демираль не имеет места в стартовом составе "Юве", где вынужден мириться с конкуренцией со стороны Леонардо Бонуччи, Маттейса Де Лигта, Даниэля Ругани и Джорджо Кьеллини, который, правда, на данный момент травмирован. Демираль приобретался туринцами у "Сассуоло" летом 2019 года за 18 млн евро с прицелом на будущее, однако турок может быть заинтересован в смене клубной прописки уже этой зимой, чтобы иметь постоянную игровую практику перед Евро-2020, где выступит сборная Турции.
Calciomercato утверждает, что "Ювентус" может обменять Демираля на крайнего защитника "Арсенала" Эктора Бельерина: футболисты оцениваются примерно в одну стоимость.
24-летний Бельерин провел 8 матчей за "Арсенал" в сезоне-2019/20, отметившись 2 результативными передачами. Статистика Демираля в "Юве" — 1 матч, 0 результативных действий.
Sport24
"Ювентус" и "Арсенал" могут обменяться защитниками
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