» » Гвардиола: учитывая отрыв "Ливерпуля", для "Ман Сити" было бы безумием говорить о титуле

Гвардиола: учитывая отрыв "Ливерпуля", для "Ман Сити" было бы безумием говорить о титуле

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы над "Бернли" (4:1) в матче 15-го тура АПЛ порассуждал о чемпионской гонке. В данный момент "Сити" отстает от "Ливерпуля" на 8 очков, к тому же красные имеют матч в запасе.

"Чемпионская гонка окончена. По тому, что я читаю в СМИ, никто не дает нам шанса. Все кончено.

Лично я в это не верю, но дело даже не в том, верю я или нет. Дело в том, чтобы побеждать в следующей игре. Наша команда стабильна, и это то, чего мы хотим. Но, если смотреть на отрыв "Ливерпуля", то с нашей стороны было бы безумием говорить о титуле.

Мы должны думать о манчестерском дерби (7 декабря), о каждом последующем матче. Есть и другие турниры: Кубок Англии, Кубок лиги, Лига чемпионов. Нам важно держать ритм", — цитирует Гвардиолу Irish Examiner.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Гвардиола АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Шунин: оказалось, у руководства "Динамо" есть связи с агентом Алиссона
Семак: Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных
Шунин: однажды российский футболист получит на "Золотом мяче" один из призов 2
"Свободу ультрас!" Фанаты ЦСКА поддержали задержанных в Санкт-Петербурге болельщиков "Спартака" 8
Перед сборной России поставлена задача войти в топ-10 рейтинга ФИФА 10
Гвардиола: учитывая отрыв "Ливерпуля", для "Ман Сити" было бы безумием говорить о титуле
Черчесов: многие до сих пор с завистью вспоминают чемпионат мира в России 2
Сафонов и Сулейманов признаны лучшими молодыми игроками РПЛ 2019 года 1
Сборная России проведет товарищеский матч за 6 дней до старта Евро-2020
В ПФЛ ликвидируют зону «Восток». Убийство футбола на большей части страны или благо для местных клубов? 1
Силкин: думаю, в матче с "Зенитом" "Динамо" будет играть вторым номером и постарается использовать свои шансы 6
"Ювентус" и "Арсенал" могут обменяться защитниками
Друг Кокорина и Мамаева: никто из нас не предполагал, что может очутиться в тюрьме 3
В матче открытия Кубка Америки — 2020 сыграют сборные Аргентины и Чили
Моуринью рассказал, почему жил в отеле, когда тренировал "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Краснодара" Уткин сравнил себя с Широковым 2
Ушел из жизни заслуженный тренер России Леонид Остроушко 1
Магистр "Что? Где? Когда?" Поташев: проблема не в Гончаренко, у ЦСКА тупо нет денег 6
Дичь продолжается: спартаковского заводящего отпустили, а теперь увезли назад в Петербург 21
РФС следит за ситуацией с задержаниями фанатов в Петербурге и ждет разъяснений от органов 9
Кирьяков: сейчас класс "Краснодара" гораздо ниже, чем в прошлые годы 3
Ибрагимович рассказал о том, как играют в футбол в США 1
"Манчестер Сити" поспорит с "Барселоной" за игрока "Интера"
Болельщика "Спартака" задержали в Москве и увезли в Петербург для дачи показаний по уголовному делу 4
Гаттузо может сменить Анчелотти на посту главного тренера "Наполи"
Кавазашвили: ведомство Егорова в нынешнем виде недееспособно 1
УЕФА планирует расширить женскую Лигу чемпионов 2
Мариу — о расизме на трибунах: нужно начать арестовывать провинившихся 1
"Атлетико" хочет подписать Кавани в январе
"Ювентус" сделал Дибале предложение продлить контракт
Все новости