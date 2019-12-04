Гвардиола: учитывая отрыв "Ливерпуля", для "Ман Сити" было бы безумием говорить о титуле

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы над "Бернли" (4:1) в матче 15-го тура АПЛ порассуждал о чемпионской гонке. В данный момент "Сити" отстает от "Ливерпуля" на 8 очков, к тому же красные имеют матч в запасе."Чемпионская гонка окончена. По тому, что я читаю в СМИ, никто не дает нам шанса. Все кончено.Лично я в это не верю, но дело даже не в том, верю я или нет. Дело в том, чтобы побеждать в следующей игре. Наша команда стабильна, и это то, чего мы хотим. Но, если смотреть на отрыв "Ливерпуля", то с нашей стороны было бы безумием говорить о титуле.Мы должны думать о манчестерском дерби (7 декабря), о каждом последующем матче. Есть и другие турниры: Кубок Англии, Кубок лиги, Лига чемпионов. Нам важно держать ритм", — цитирует Гвардиолу Irish Examiner.