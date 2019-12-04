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Отец Гвардиолы не исключает возвращения сына на пост главного тренера "Барселоны"

Валенти Гвардиола, отец главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, заявил, что специалист в будущем может вновь возглавить "Барселону". 48-летний Гвардиола тренировал "Барсу" с 2008 по 2012 годы, выиграв с командой две Лиги чемпионов, три чемпионата Испании и два Кубка страны.

"Да, он может вернуться в "Барселону", но только тренером. С тех пор, как он покинул дом, он всегда принимал собственные решения. Я ему никогда не давал советов", — цитирует Валенти Гвардиолу Marca.

Sport24


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Теги: Гвардиола Барселона Манчестер Сити
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