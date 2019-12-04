"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Тоттенхэмом"

В матче 15-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:1.



Чемпионат Англии



15 тур



Голы: Рэшфорд, 6, 49 (пенальти), Алли, 39



"Манчестер Юнайтед": де Хеа — Янг, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака — Мактоминэй, Фред, — Джеймс, Лингард (Шоу, 88) — Рэшфорд, Гринвуд (Перейра, 80).



"Тоттенхэм": Гассанига — Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Орье — Винкс (Ндомбеле, 70), Сиссоко (Ло Сельсо, 86), Алли — Сон, Кейн, Лукас (Эриксен, 64).



Предупреждения: Уинкс, 13