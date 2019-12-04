Лэмпард: Абрахам становится одним из ключевых игроков раздевалки "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард после матча 15-го тура АПЛ с "Астон Виллой» (2:1) высказался о нападающем Тэмми Абрахаме."На данный момент Тэмми — один из лучших нападающих чемпионата. Кроме того, он крайне полезен в командной игре, поскольку своими действиями растягивает оборону соперника и начинает прессинг.Он становится одним из ключевых игроков раздевалки, заражая всех своим энтузиазмом и стремлением к победе. Безусловно, потеря игрока, который находится в отличной форме, ослабляет команду, и мы рады, что он вернулся так быстро", — цитирует Лэмпарда пресс-служба клуба.