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Лэмпард: Абрахам становится одним из ключевых игроков раздевалки "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард после матча 15-го тура АПЛ с "Астон Виллой» (2:1) высказался о нападающем Тэмми Абрахаме.

"На данный момент Тэмми — один из лучших нападающих чемпионата. Кроме того, он крайне полезен в командной игре, поскольку своими действиями растягивает оборону соперника и начинает прессинг.

Он становится одним из ключевых игроков раздевалки, заражая всех своим энтузиазмом и стремлением к победе. Безусловно, потеря игрока, который находится в отличной форме, ослабляет команду, и мы рады, что он вернулся так быстро", — цитирует Лэмпарда пресс-служба клуба.

Sport24


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Теги: Лэмпард Абрахам Челси АПЛ
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