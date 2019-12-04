Клопп: в прошлом сезоне у "Ливерпуля" было 37 игр без поражений, но этого было недостаточно

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (5:2), а также высказался о новом клубном рекорде в АПЛ, где "красные" не проигрывают на протяжении 32 матчей (27 побед, 5 ничьих)."Все голы были невероятными, выдающимися. Прекрасные голы, потрясающие пасы, отличный футбольные моменты. Мне очень понравилось. Нам нужны были свежие ноги, и я должен был проявить свое уважение к ребятам в команде, вот и все. Они оправдали это. Гораздо веселее вносить изменения, когда все парни готовы так сыграть.Клубный рекорд? Мне бы очень хотелось, чтобы это было в одном сезоне. Это было бы здорово! В прошлом сезоне у нас было 37 игр без поражений, но этого было недостаточно.Я не могу вспомнить ни одну игру из 100, в которой мы не должны были выиграть. Такое ощущение, что мы должны выиграть каждую игру. Все победы необходимы. Это хорошее начало, может, даже идеальное", — цитирует Клоппа ВВС.