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Впечатляющая статистика "Ливерпуля": 70 очков из 72 возможных за последние 9 месяцев в АПЛ

"Ливерпуль" демонстрирует потрясающую статистику в английской Премьер-лиге.

Накануне команда Юргена Клоппа обыграла "Эвертон" с крупным счетом 5:2 в домашнем матче 15-го тура АПЛ. За последние 9 месяцев "Ливерпуль" набрал в Премьер-лиге 70 очков из 72 возможных.

С 10 марта этого года "Ливерпуль" потерял очки лишь в одном матче АПЛ. Это случилось 20 октября в гостевой игре с "Манчестер Юнайтед", завершившейся со счетом 1:1. Все остальные матчи чемпионата Англии за это время команда Клоппа выиграла, набрав 70 очков из 72 возможных.

Несмотря на впечатляющую статистику, в прошлом сезоне "Ливерпуль" занял в АПЛ лишь 2-е место, на 1 очко отстав от ставшего чемпионом "Манчестер Сити". В этом сезоне команда Клоппа уверенно лидирует в чемпионате, после 15 туров на 8 очков опережая ближайшего преследователя — "Лестер".

Sport24


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Теги: Ливерпуль АПЛ
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