Ориги: Клопп оказал мне доверие, и я постарался отплатить за это голами

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги после победы над "Эвертоном" (5:2) в матче 15-го тура АПЛ заявил, что он постарался отплатить главному тренеру Юргену Клоппу за оказанное доверие. В мерсисайдском дерби Ориги отметился дублем."Нам нравится играть как команде, нам нравится играть за "Ливерпуль". Тренер оказал мне доверие, и я попытался отплатить за это. Это была важная игра, особенная игра.Одно из наших средств — открываться за спину защитникам, и у меня была замечательная поддержка. Мы знаем, что у нас отличная команда, и мы должны показывать лучшую игру. Каждый индивидуально важен", — цитирует Ориги ВВС."Ливерпуль" продолжает лидировать в таблице АПЛ, набрав 43 очка в 15 турах. "Эвертон" с 14 очками опустился на 18-ю строчку.