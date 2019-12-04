Алиссон: Клопп — особенный. Он хочет быть настолько настоящим, насколько это возможно

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Бекер высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе."Он действительно особенный. Когда я подписал контракт с "Ливерпулем", он позвонил мне через FaceTime. Было забавно. Я увидел его большую улыбку и улыбнулся в ответ. Мы смотрели друг на друга, улыбались и были счастливы в тот момент.Сложнее всего передать ту моральную силу, с помощью которой он заставляет нас верить. У негоесть такое влияние. Он вкладывает эту силу и эту веру в каждого из нас.Очевидно, что он разбирается в футболе, но гораздо важнее то, как он понимает людей. С Юргеном эгоизму нет места в раздевалке. Он относится ко всем одинаково, но в то же время принимает во внимание личность каждого из нас, то, что мы чувствуем и о чем думаем. Он просто остается собой перед каждым: когда дает интервью, говорит с игроками и так далее.Многие тренеры делают все для того, чтобы не показывать свою личность и не открываться слишком сильно. Клоппу все равно. Он просто хочет быть настолько настоящим, насколько это возможно", — сказал Алиссон в интервью France Football.