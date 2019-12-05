"Арсенал" показал худшую безвыигрышную серию с 1977 года

В четверг, 5 декабря, состоялся матч 15-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" — "Брайтон". Встреча прошла в Лондоне и завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Таким образом, серия "канониров" достигла 9 матчей во всех турнирах: 6 ничьих и 3 поражения. Для "Арсенала" это худший результат за 42 года. В последний раз подобное случалось в сезоне-1976/77. Тогда команду возглавлял Терри Нил.
Напомним, в конце ноября "Арсенал" уволил с поста главного тренера Унаи Эмери. Исполняющим обязанности главного тренера назначен бывший футболист "канониров" Фредрик Юнгберг, работавший в тренерском штабе Эмери.
"Арсенал" с 19 очками занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.
Sport24
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