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"Реал" не будет покупать Погба в январе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба ещё не определился со своим будущем в клубе, но интересующийся им мадридский "Реал" не будет приобретать его в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на Onda Cero.

Слухи о возможном уходе француза из стана "красных дьяволов" ходят с прошлого лета, когда игрока сватали в "Ювентус" и "Реал". Сам полузащитник в июле сказал, что мечта каждого футболиста играть за "Реал" и что он ищет нового вызова. Ранее появилась информация, что Погба больше никогда не сыграет в футболке "Манчестер Юнайтед". Однако, как сообщает источник, мадридский клуб не планирует приглашать в клуб француза в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне чемпионата Англии Поль Погба принял участие в 5 матчах. Полузащитник сборной Франции не забил ни одного гола и отметился двумя результативными передачами.

"Чемпионат"


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Теги: Реал Погба Манчестер Юнайтед АПЛ Ла Лига
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