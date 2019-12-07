Продливший контракт с "Лестером" Роджерс будет зарабатывать больше Клоппа, выигравшего ЛЧ

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс вчера заключил новое соглашение с клубом. Контракт североирландца рассчитан до 2025 года.Как сообщает The Sun, зарплата 46-летнего специалиста составила 10 миллионов фунтов стерлингов, что на 5 миллионов больше его предыдущего оклада. Таким образом Роджерс вошел в топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров в АПЛ.По информации издания, теперь Роджерс будет получать больше возглавляющего "Ливерпуль" Юргена Клоппа, который зарабатывает 7,5 миллиона фунтов за сезон.Самым высокооплачиваемым тренером в АПЛ является Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити", 20 миллионов). На втором месте по этому показателю Жозе Моуринью ("Тоттенхэм", 15 миллионов).Роджерс возглавил "Лестер" в феврале этого года. После 15 туров "лисы" занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 8 очков.