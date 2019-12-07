Салах забил 63 гола в 100 матчах в АПЛ. Только три игрока были лучше египтянина

В субботу "Ливерпуль" одержал очередную победу в английской Премьер-лиге. В матче 16-го тура команда Юргена Клоппа разгромила на выезде "Борнмут" — 3:0.Для нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха эта игра стала 100-й в рамках АПЛ, где 27-летний египтянин забил 63-й гол.Как сообщает Opta, только три футболиста забивали большее количество мячей в своих первых ста поединках в АПЛ (с 1992 года — прим.). Больше всех забил Алан Ширер — 79 мячей. Следом за англичанином идут Руд ван Нистелрой (68) и форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро (64).