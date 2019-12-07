Гвардиола: нереалистично думать о том, чтобы догнать "Ливерпуль"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "горожанам" в данный момент не стоит думать о том, чтобы догнать лидирующий в таблице АПЛ "Ливерпуль"."Сейчас не время думать об этом. Мы должны постараться двигаться дальше. Есть много всего ради чего нужно играть.Мы думаем о том, что должны делать, и о следующем матче — нереалистично думать о том, чтобы догнать ["Ливерпуль"]. Безусловно, это очень сложно, потому что соперник одержал 15 побед в 16 матчах, и у них невероятная серия, а мы иногда теряли очки. Однако наш долг и то, что мы должны сделать, — продолжать бороться", — цитирует Гвардиолу BBC.