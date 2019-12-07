Р. Кин: не ожидал, что "Манчестер Юнайтед" обыграет "Манчестер Сити"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин поделился мнением о победе "красных дьяволов" в выездном матче 16-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Сити" (2:1)."Абсолютно не ожидал этого. Это было фантастически. "Манчестер Юнайтед" выступил надлежащим образом. Игроки проявили смелость и личные качества. Они были невероятны.Не думаю, что победа в домашнем матче с "Тоттенхэм Хотспур" — большой результат, но победа в дерби придаст футболистам уверенности, поскольку их критикуют, а этого никто не любит.Снимаю шляпу перед "Манчестер Юнайтед". Что бы ни случилось в январе, учитывая все эти слухи об Уле-Гуннаре Сульшере, в матче с "Манчестер Сити" они были выдающимися.Очень понравилось наблюдать за ними. Это и есть "Манчестер Юнайтед". Но главное — выступать последовательно каждую неделю. Надеюсь, молодые игроки это поймут", — приводит слова Кина Sky Sports.