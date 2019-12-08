Озил решил оплатить операции 1000 детям и накормить 100 тыс. бездомных

Британский таблоид The Sun подготовил материал о полузащитнике "Арсенала" Месуте Озиле и пообщался с агентом немецкого футболиста Эркютом Согютом.На кухне дома в Северном Лондоне, где живет футболист, в рамке висит письмо от его мамы: "Месут, не забывай, в этом мире ты гость, как и все остальные. Бог наделил тебя талантом, но не для того, чтобы ты заботился только о себе самом. Если ты не будешь делиться своим богатством с нуждающимися людьми, то ты не мой сын".Во время чемпионата мира 2018 года Озил рассказал о планах заняться благотворительностью, а во время свадьбы с бывшей Мисс Турция Амине Гюльше прошлым летом воплотил свою идею в жизнь. Об этом рассказал агент хавбека."Во время прошлогоднего чемпионата мира он сказал мне: "Я хочу сделать что-то важное. Изменить жизни тысячи детей, оплатить тысячу операций".Я сказал: "Это будет стоить миллионы". Но он ответил: "Если я не поделюсь своими деньгами сейчас, то когда? И с кем?" У Месута было трудное детство. Его мама работала в две смены уборщицей. Он понимает, что такое не иметь ничего.Месут сказал мне: "Послушай, Эркют, я зарабатываю очень много и не могу потратить все эти деньги сам. Мне повезло, что я стал футболистом. Амине и я возьмем на себя расходы на тысячу операций для нуждающихся детей", — цитирует The Sun Согюта.Согют также рассказал, что в день свадьбы Озил выделил деньги на то, чтобы накормить 100 тысяч бездомных людей, живущих в приютах Турции и Сирии.