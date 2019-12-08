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Фред - о расистских оскорблениях: к сожалению, мы живём в отсталом обществе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред высказался о проблеме расизма. Напомним, игрок подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщика во время матча 16-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Сити" (2:1). Также фанаты бросали предметы в хавбека во время игры.

"К сожалению, мы живём в отсталом обществе. То, что проблема расизма актуальна в 2019 году, — настоящий позор. На поле я ничего не видел. Впоследствии узнал обо всём в раздевалке — ребята показали. В меня даже зажигалку бросили. Стараюсь не беспокоиться об этом и смотреть в будущее.

К сожалению, подобное происходит на некоторых стадионах. Случилось здесь, случалось в Украине с некоторыми друзьями. Это печально, но нужно держать голову высоко и забыть об этом. Мы не должны уделять расистам внимание, потому что именно его они и добиваются. Я общался с рефери после матча, они что-то с этим сделают, и всё.

Мы одинаковые, независимо от цвета кожи, волос или пола. Мы все прибыли из одного места, и все уйдём в одно и то же место, когда всё будет сказано и сделано. Рад, что у меня много друзей, которые поддержали меня. Например, Джесси Лингард. Не хочу думать об этом. Хочу идти дальше", — приводит слова Фреда ESPN.

"Чемпионат"


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Теги: Фред Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
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