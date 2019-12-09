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Сульшер призвал "Манчестер Юнайтед" побеждать не только большие команды

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер призвал своих подопечных не терять очки в матче против команд из нижней половины таблицы.

"Мы будем работать над настроем нашей команды. В матчах, которые мы проиграли, мы уступили совсем немного. Если оглянуться на результаты, я бы не стал так отрицательно настраиваться на это. Я не переживаю и не волнуюсь. Если бы парни сказали мне, что не могут настроиться на большие матчи, то это бы вызвало у меня вопросы. Тогда мне нужно будет позаботиться об этом.

Мы никогда не теряли очки с командами ниже уровня, так сказать, "не столь хороших команд". Премьер-лига — сложный чемпионат, и без правильного настроя вы не добьётесь нужных результатов. Я поработаю над настроем своих парней", — приводит слова Сульшера The Guardian.

"Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в Премьер-лиге, набрав 24 очка в 16 турах чемпионата. Клуб отстаёт от четвёртого, лигочемпионского, места на пять очков.

"Чемпионат"


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Теги: Сульшер Манчестер Юнайтед АПЛ
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