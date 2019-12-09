В матче 16-го тура чемпионата Англии "Арсенал" одержал победу над "Вест Хэмом" - 3:1.
Чемпионат Англии
16 тур
Голы: Огбонна, 38, Мартинелли, 60, Пепе, 66, Обамеянг, 69
Вест Хэм Юнайтед: Мартин, Крессвел (Масуаку, 51), Огбонна, Бальбуэна, Фредерикс, Снодграсс, Форнальс, Райс, Ноубл, Андерсон (Аллер, 70), Антонио
Арсенал: Лено, Чемберс, Тирни (Колашинац, 29), Папастатопулос, Мэйтленд-Найлс, Джака, Торрейра, Озил, Пепе, Мартинелли, Обамеянг
Предупреждения: Снодграсс, 24, Крессвел, 49
"Арсенал" одержал победу над "Вест Хэмом"
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