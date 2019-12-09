Совладелец "Доджерс" сделал предложение Абрамовичу о покупке "Челси"

Российский владелец "Челси" Роман Абрамович получал предложение продать клуб американскому инвестору Тодду Боэли, сообщает Financial Times, ссылаясь на информированный источник.Предложение поступало Абрамовичу в ноябре, однако не устроило олигарха, который, по слухам, оценивает лондонский клуб в 3 млрд фунтов (3,5 млрд долларов).46-летний Боэли, который является совладельцем бейсбольного клуба "Лос-Анджелес Доджерс", как сообщается, все еще заинтересован в покупке "Челси", несмотря на недавний отказ Абрамовича.Напомним, Абрамович приобрел "Челси" в июле 2003 года за 140 миллионов фунтов (166 млн долларов). С тех пор "Челси", помимо прочего, впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов (2012) и пять раз становился чемпионом АПЛ.