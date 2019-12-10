Мане может заменить Неймара в "ПСЖ"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане может продолжить карьеру во французском чемпионате. Об этом сообщает Mundo Deportivo.Как сообщает источник, руководство французского изучает форварда сборной Сенегала в качестве приоритетного варианта на замену нападающему Неймару, который может уйти из "ПСЖ" летом следующего года. Утверждается, что "Ливерпуль" рассмотрит предложения по Мане от € 100 млн. Парижане, в свою очередь, хотят выручить за Неймара не менее € 200 млн. Также среди в список целей спортивного директора "ПСЖ" Леонарда входят защитник "Наполи" Калиду Кулибали и защитник "Ювентуса" Маттиа Де Шильо.Нынешний контракт Садио Мане с клубом из Ливерпуля действует до лета 2023 года. Сенегальский нападающий принял участие в 15 матчах Премьер-лиги в этом сезоне. 27-летний игрок забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.