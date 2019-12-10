Янг объяснил, почему отказал "Манчестер Сити" и "Ливерпулю" и перешел в "МЮ"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг рассказал, почему отказал "Ливерпулю" и "Манчестер Сити", сделав выбор в пользу "красных дьяволов"."Мой агент позвонил мне и сказал: "Слушай, у тебя остался последний год по контракту в "Астон Вилле", и есть несколько команд, которые хотели бы приобрести тебя. Он сказал, что разговаривал с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". Позже он сказал, что поступило предложение от "МЮ". И я ответил: "А когда я встречусь с сэром Алексом? Где подписывать?".Мне больше никуда не хотелось идти. История клуба, игроки, которые были здесь и чего они добились. Это было именно то место, где я хотел быть. И потом я стал играть за самый большой клуб в мире! Как только мой агент сказал про «МЮ», мы даже не встречались с "Ливерпулем", — цитирует Янга официальный сайт "Манчестер Юнайтед".