Президент "Барселоны": наши двери для Гвардиолы всегда открыты

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что будет готов поприветствовать в команде бывшего главного тренера Хосепа Гвардиолу, если тот захочет вернуться."Его возвращение зависит не от меня. Это Хосеп решил уйти, но дверь для него будет всегда открыта", - цитирует Бартомеу La Repubblica.Сезон для Гвардиолы в "Манчестер Сити" пока складывается не лучшим образом. Команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов, однако занимает лишь третье место в чемпионате Англии.Будущее тренера Эрнесто Вальверде в "Барселоне" также остается под вопросом. Каталонский клуб и "Реал" набрали по 34 очка в Ла Лиге, но "Барселона" впереди по дополнительным показателям.