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Американский миллиардер может увеличить предложение о покупке "Челси". Ранее Абрамович отколонил его предложение

Американский миллиардер, инвестор и совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли хочет купить «Челси».

Владелец лондонского клуба Роман Абрамович ранее отклонил предложение Боэли, который был готов заплатить менее 3 млрд долларов.

Sports.ru со ссылкой на The Telegraph сообщает, что совладелец «Доджерс» хочет приобрести клуб АПЛ и «Челси» – его главная цель. Боэли рассматривает вариант с увеличением предложения о покупке клуба.

При этом источники в «Челси» непреклонны в том, что клуб не продается, а Абрамович не заинтересован в каких-либо переговорах. Ранее сообщалось, что Абрамович отказался от идеи продажи «Челси».


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Теги: Челси Абрамович
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