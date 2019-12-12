Американский миллиардер, инвестор и совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли хочет купить «Челси».
Владелец лондонского клуба Роман Абрамович ранее отклонил предложение Боэли, который был готов заплатить менее 3 млрд долларов.
Sports.ru со ссылкой на The Telegraph сообщает, что совладелец «Доджерс» хочет приобрести клуб АПЛ и «Челси» – его главная цель. Боэли рассматривает вариант с увеличением предложения о покупке клуба.
При этом источники в «Челси» непреклонны в том, что клуб не продается, а Абрамович не заинтересован в каких-либо переговорах. Ранее сообщалось, что Абрамович отказался от идеи продажи «Челси».
Американский миллиардер может увеличить предложение о покупке "Челси". Ранее Абрамович отколонил его предложение
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