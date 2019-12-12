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Источник: "Арсенал" не рассматривает кандидатуру Анчелотти

Как сообщает ESPN, «Арсенал» не рассматривает кандидатуру Карло Анчелотти на пост главного тренера команды.

По информации испанского издания, в лондонском клубе не впечатлены недавними выступлениями команд, которыми руководил Анчелотти.

"Ганнерз" на данный момент ведут переговоры с кандидатами, которые были определены прежде.

Кроме того, «Арсенал» не торопится с назначением тренера на постоянной основе.


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Теги: Арсенал Анчелотти
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