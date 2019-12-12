Пулишич второй раз стал лучшим игроком года в США

Американский игрок "Челси" Кристиан Пулишич был признан лучшим футболистом США.



Это уже второй раз, когда он добивается такой награды. По итогам 2017-го Пулишич также был признан лучшим.



На втором месте – форвард «Сиэтл Саундерс» Джордан Моррис (35%), третий – полузащитник «Шальке» Уэстон Маккенни (13%).



В текущем сезоне АПЛ Пулишич в составе "Челси" выходил на поле 13 раз, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.