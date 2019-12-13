В "Манчестер Юнайтед" верят, что уже зимой смогут подписать Санчо

В "Манчестер Юнайтед" уверены, что смогут подписать полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо уже зимой. Об этом сообщает Mirror.Несмотря на то что на Санчо претендуют испанские гранды, а также "ПСЖ", ранее сообщалось, что именно "Манчестер Юнайтед" является фаворитом в борьбе за талантливого полузащитника. Как сообщает источник, "красные дьяволы" также претендуют на полузащитника "Тоттенхэм Хотспур" Кристиана Эриксена, но датчанин рассматривает вариант с переходом в один из испанских клубов.Так как "Боруссия" Д оценивает англичанина в более чем € 100 млн, это сужает список потенциальных покупателей. Ранее была информация, что "Ливерпуль" согласовал трансфер нападающего "Ред Булл Зальцбург" Такуми Минамино, а "Манчестер Сити" отказался от трансфера 19-летнего игрока.В нынешнем сезоне Джейдон Санчо принял участие в 12 матчах чемпионата Германии. 19-летний англичанин забил 7 голов и отметился 7 результативными передачами.