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В "Манчестер Юнайтед" верят, что уже зимой смогут подписать Санчо

В "Манчестер Юнайтед" уверены, что смогут подписать полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо уже зимой. Об этом сообщает Mirror.

Несмотря на то что на Санчо претендуют испанские гранды, а также "ПСЖ", ранее сообщалось, что именно "Манчестер Юнайтед" является фаворитом в борьбе за талантливого полузащитника. Как сообщает источник, "красные дьяволы" также претендуют на полузащитника "Тоттенхэм Хотспур" Кристиана Эриксена, но датчанин рассматривает вариант с переходом в один из испанских клубов.

Так как "Боруссия" Д оценивает англичанина в более чем € 100 млн, это сужает список потенциальных покупателей. Ранее была информация, что "Ливерпуль" согласовал трансфер нападающего "Ред Булл Зальцбург" Такуми Минамино, а "Манчестер Сити" отказался от трансфера 19-летнего игрока.

В нынешнем сезоне Джейдон Санчо принял участие в 12 матчах чемпионата Германии. 19-летний англичанин забил 7 голов и отметился 7 результативными передачами.

"Чемпионат"


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Теги: Манчестер Юнайтед АПЛ Санчо Боруссия Д Бундеслига
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 16 46
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3 Манчестер Сити 16 32
4 Челси 16 29
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7 Тоттенхэм 16 23
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1 Боруссия М 14 31
2 РБ Лейпциг 14 30
3 Боруссия Д 14 26
4 Шальке 04 14 25
5 Фрайбург 14 25
6 Байер 14 25
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18 Кельн 14 8
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