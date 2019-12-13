В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы со "Стандартом" лондонский "Арсенал" лишь в концовке матча вырвал ничью — 2:2. "Канониры" пропускают уже 13 матчей подряд и это худшая серия клуба за последние 15 лет.
В последний раз "Арсенал" пропускал в 13 матчах подряд в 2004 году. Тогда главным тренером команды являлся Арсен Венгер. Сейчас командой руководит Фредди Юнгберг.
Стоит отметить, что уже в ближайшее воскресенье, 15 декабря "Арсеналу" предстоит встреча с "Манчестер Сити" в АПЛ.
В турнирной таблице английской Премьер-лиги "Арсенал" располагается на девятой строчке, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 24 очка. В последних десяти турах чемпионата "канониры" одержали всего две победы.
"Чемпионат"
"Арсенал" пропустил в 13 матчах подряд и повторил худшую серию клуба при Венгере
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