Педро: надеюсь, что вернусь в "Барселону"

Нападающий "Челси" Педро Родригес дал комментарий о возможном возвращении в "Барселону", за которую испанец выступал в период с 2005 по 2015 год."Все знают, какие чувства я испытываю к этому клубу. Очевидно, что моё возвращение имеет место. Я всегда говорил, что очень сильно люблю "Барселону" и привязан к ней, так как провёл в клубе много лет и получил различные эмоции и впечатления. Я с большой любовью отношусь ко всем сотрудникам в клубе и с удовольствием вернулся бы. Это тот вариант, который будет у меня всегда, и я надеюсь, что смогу оказаться однажды там снова", - цитирует Педро Cadena SER.