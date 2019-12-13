Сульшер: попадание в топ-4? Я не думаю об этом сейчас

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал о возможности попасть с первую четверку по итогам сезона."Попадание в топ-4? Я не думаю об этом сейчас в декабре. С декабря по апреля слишком много игр.Нам просто нужно развивать команду, продолжать придерживаться того, во что мы верим, и совершенствоваться каждый день — тогда я верю, что результаты придут.Прошлая неделя была хорошей, но теперь это уже история. Команда движется в правильном направлении", - цитирует Сульшера Sky Sports.