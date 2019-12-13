» » Клопп вместе с игроками "Ливерпуля" осчастливил 9-летнего болельщика в госпитале

Клопп вместе с игроками "Ливерпуля" осчастливил 9-летнего болельщика в госпитале

Игроки "Ливерпуля" во главе с главным тренером Юргеном Клоппом в преддверии Рождества посетили детский госпиталь Алдер Хей.


В рамках благотворительной акции "красные" принесли подарки, раздавали автографы, а также пообщались с детьми. Больше всего повезло 9-летнему болельщику Каю, который недавно перенес операцию на ноге. Сперва к нему в палату зашел Клопп.

"Когда ты избавишься от гипса, я приглашу тебя на тренировочную базу в Мелвуде", — сказал Клопп.

После чего позвал в палату игроков "Ливерпуля", которые сделали на память несколько снимков, а также оставили на гипсемальчика автографы.

"Я был немного шокирован. Это был самый лучший день", — сказал Кай.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Клопп Ливерпуль АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Лэмпард: "Челси" хочет от Пулишича большего
"Матч ТВ" покажет клубный чемпионат мира по футболу
Клопп вместе с игроками "Ливерпуля" осчастливил 9-летнего болельщика в госпитале
Экс-президент "Локомотива": Дзюба постарается выжать максимум из нового контракта с "Зенитом" 2
Милнер: удивительно наблюдать, как "Ливерпуль" меняется и развивается
Флик: "Бавария" хочет завершить первый круг Бундеслиги тремя победами
Клопп: Милнер — авторитетная личность в раздевалке, он заботится о себе и о других
"ПСЖ" ведет переговоры с "Ювентусом" об обмене экс-игрока "Зенита" Паредеса на Джана
Влашич: борьба за титул РПЛ не окончена, ЦСКА в гонке! 8
Пономарев об отстранении Гинера: Леннорович - человек очень деликатный. То, что он сорвался, меня удивило, но понять его можно
Рейнгольд: российский футбол на европейской арене полностью провалился
В Госдуме России хотят, чтобы пиво начало продаваться на стадионах уже в марте
Бельерин - премьер-министру Великобритании: да пошёл ты 2
Клуб Бекхэма предложил "Зениту" € 27 млн за двух игроков 3
"Алавес" сыграл вничью с "Леганесом"
"Лилль" одержал победу над "Монпелье"
"Хоффенхайм" дома проиграл "Аугсбургу"
Тарасов выступил в Государственной думе России 4
Моуринью: "Тоттенхэм" не должен занимать седьмое или восьмое место в АПЛ
Гвардиола отрицает, что в его контракте есть пункт о досрочном прекращении сотрудничества
"Крузейро" не будет выкупать Педро Рошу 1
Фанаты сборной Англии недовольны формой на Евро-2020: худшая в нашей истории 2
"Галатасарай" отстранил Нзонзи от тренировок по дисциплинарным причинам
Акинфеев: на оскорбительные кричалки болельщиков не обращаю внимания. Глупо отвлекаться на дурака 5
ВЭБ прокомментировал получение 75% акций ЦСКА 1
Смертин: в "Челси" Терри настойчиво просил меня поесть его козявки 6
Неймар подал новый иск к "Барселоне"
Акинфеев предложил болельщикам устроить ему проводы из футбола в пивбаре: стадионы уже надоели 2
Грушевский: гендиректор "Зенита" является прямым начальником президента РФС Дюкова
Гончаренко: когда на ногу упадёт молоток, даже эскимос заговорит по-русски 6
Все новости