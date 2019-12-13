Клопп вместе с игроками "Ливерпуля" осчастливил 9-летнего болельщика в госпитале

Игроки "Ливерпуля" во главе с главным тренером Юргеном Клоппом в преддверии Рождества посетили детский госпиталь Алдер Хей.

В рамках благотворительной акции "красные" принесли подарки, раздавали автографы, а также пообщались с детьми. Больше всего повезло 9-летнему болельщику Каю, который недавно перенес операцию на ноге. Сперва к нему в палату зашел Клопп."Когда ты избавишься от гипса, я приглашу тебя на тренировочную базу в Мелвуде", — сказал Клопп.После чего позвал в палату игроков "Ливерпуля", которые сделали на память несколько снимков, а также оставили на гипсемальчика автографы."Я был немного шокирован. Это был самый лучший день", — сказал Кай.