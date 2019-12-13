Лэмпард: "Челси" хочет от Пулишича большего

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру полузащитника Кристиана Пулишича."Потенциал Пулишича? Все еще впереди. С его талантом и дриблигом он часто выходит на выгодные позиции, поэтому следующим этапом его развития станет способность забивать больше голов. Я очень доволен им, ведь мы многое требуем от него.В последнее время он провел подряд много матчей, в новой лиге, в которой очень тяжело выступать физически, но, конечно, мы также хотим большего", — цитирует Лэмпарда пресс-служба клуба.Пулишич перешел в "Челси" из дортмундской "Боруссии" в январе текущего года. В сезоне-2019/20 в составе "Челси" он провел 20 матчей и забил шесть голов.