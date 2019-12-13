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Эмери отказался возглавить "Эвертон"

Бывший главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери отказался занять аналогичный пост в "Эвертоне". Об этом сообщает Marca.

По данным источника, испанский специалист отклонил предложение "ирисок" и не захотел вести переговоры с двумя клубами китайской суперлиги. Эмери намерен возобновить карьеру в команде, которая будет реально бороться за серьезные трофеи.

Теперь "Эвертон" переключит свое внимание на Карло Анчелотти, которого уволили из "Наполи". Также мерсисайдцы рассмотрят кандидатуру своего бывшего тренера Дэвида Мойеса.

Ранее сообщалось что "Арсенал" в поисках замены Эмери также рассматривает кандидатуру Анчелотти.

Напомним, Эмери был отправлен в отставку из лондонского клуба 29 ноября. Временно исполняющим обязанности главного тренера "канониров" был назначен Фредрик Юнгберг, работавший в штабе испанца.

Sport24


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Теги: Эмери Эвертон АПЛ
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