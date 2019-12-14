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Жиру близок к договорённости с "Интером"

Нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру может сменить клуб в ближайшее зимнее трансферное окно. 33-летний француз близок к договорённости с миланским "Интером", сообщает издание L’?quipe.

Когда Жиру согласует условия личного контракта с "Интером", миланскому клубу останется договорится о сумме трансфера с "Челси". Ожидается, что лондонцы не будут требовать большую компенсацию за своего форварда.

Оливье выступает за "Челси" с января 2018 года. Действующее соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне Жиру забил 1 гол в 7 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

"Интер" возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А, "Челси" идёт четвёртым в английской Премьер-лиге.

"Чемпионат"


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Теги: Жиру Интер АПЛ Серия А Челси
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