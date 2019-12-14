Доходы клубов испанской Примеры от телевидения серьёзно уступают клубам английской Премьер-лиги, сообщает Marca.
Так, согласно информации источника, больше всех в Испании от ТВ получили "Барселона" (€ 166 млн) и "Реал" (€ 155 млн). Однако их заработки от телевидения меньше аналогичных доходов клубов АПЛ. В частности, "Ливерпуль" получил € 179 млн, "Манчестер Сити" — € 178 млн, "Челси" — € 172 млн, "Тоттенхэм Хотспур" — € 171 млн, "Манчестер Юнайтед" — € 168 млн, "Арсенал" — € 167 млн.
Интересно, что третий по этому показателю в Испании — "Атлетико" (€ 119 млн) — в Англии был бы предпоследним в рейтинге клубов по заработку от ТВ. Меньше "матрасников" из клубов АПЛ получил только "Хаддерсфилд Таун" (€ 114 млн).
"Чемпионат"
"Барселона" и "Реал" получили доходов от ТВ меньше, чем клубы топ-6 АПЛ
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