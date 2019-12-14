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Дешам советует Жиру перейти в "Интер"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал информацию о том, что нападающий "Челси" Оливье Жиру может перейти в "Интер".

"Ему, как и другим игрокам, возможно, придется менять клуб. Ситуация Жиру в "Челси" не изменилась за два месяца. Конечно, было бы лучше, если бы Оливье перешел в клуб, где у него будет больше игрового времени. Если он не получит его в "Челси", то получит в другом месте. Он сам примет решение", — приводит слова Дешама L’Equipe.

В сезоне-2019/20 Жиру провел лишь 7 матчей на клубном уровне, забив 1 гол. Контракт француза с "Челси" истекает летом 2020 года.

Sport24


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Теги: Дешам Жиру Челси Интер
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