Гвардиола: теперь нужно почти 100 очков, чтобы стать чемпионом АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил, что в последние годы стало сложнее бороться за титул английской Премьер-лиги."Когда мы приехали, для чемпионства хватало 85-90 очков. Теперь нужно почти 100. Благодаря невероятным топ-футболистам мы с "Ливерпулем" подняли эту планку. Теперь нам нужно вновь достичь этой отметки. Все, кто позади "Ливерпуля", знают, что надо набрать около 100 очков.Думаю, набирать и дальше по 198 очков за две кампании будет непросто. Я знал, что так будет, и не хотел слишком много думать об этом в начале сезона. Но, думаю, мы снова сможем добиться этого", - цитирует Гвардиолу клубная пресс-служба.