Моура: верю, что "Тоттенхэм" может выиграть трофей с Моуринью

Полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Лукас Моура поделился мнением о главном тренере лондонского клуба Жозе Моуринью. Напомним, португальский специалист возглавил команду после ухода Маурисио Почеттино."Все рады работать с Моуринью. Все знают о его больших успехах на тренерском поприще, и знают, насколько он хорош, потому что Моуринью выигрывал трофеи с каждым клубом, в котором работал. Теперь у нас появилась возможность учиться у него. У "Тоттенхэма" есть всё, что нужно, — отличный тренер с огромным опытом. Я верю, что мы можем выиграть трофей с Моуринью.У каждого тренера свой менталитет. Жозе всегда разговаривает с нами, он помогает нам раскрыться, показать, что мы сильны", - цитирует Моуру Goal.com.