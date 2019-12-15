Гаскойн взял из магазина бутылку вина за 9 фунтов и не расплатился. Его задержала охрана

Известный в прошлом английский футболист Пол Гаскойн снова стал фигурантом нелепой ситуации, сообщает The Sun.52-летний Гаскойн взял бутылку красного вина стоимостью 9 фунтов в одном из супермаркетов Лондона и попытался покинуть магазин, не расплатившись. В результате экс-футболиста задержала охрана. Как сообщается, после этого Гаскойн извинился и оплатил покупку."Газза взял бутылку вина и вышел из магазина, не расплатившись. Это очень маленький маркет, поэтому охранник все прекрасно видел. Он пошел за Гаскойном и остановил его", — сказал свидетель инцидента.На протяжении всей карьеры и по ее окончании Гаскойн имел проблемы с алкоголем, из-за чего неоднократно попадал в скандальные хроники. Его несколько раз помещали в специальную лечебницу, а в 2003 году у Гаскойна было диагностировано биполярное расстройство.