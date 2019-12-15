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Дешам посоветова Жиру покинуть "Челси"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о будущем нападающего "Челси" Оливье Жиру.

"Жиру, как и другим игрокам, возможно, придётся сменить клуб. Его ситуация в "Челси" не изменилась за последние два месяца. Конечно, для него было бы лучше перейти в команду, где ему предоставят больше игрового времени. Если он не может получить его в "Челси", он должен получить его в другом месте. Но решение за Оливье. Не знаю, какие у него есть предложения.

Мы не так давно встречались с Жиру. Конечно, финальное решение за игроком. Но я сразу предупреждаю — лишь регулярная игра в клубе может привести к вызову в расположение сборной Франции. Он это знает. А остальное — его решение", - цитирует Дешама Goal.com.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Дешам Сборная Франции Жиру Челси АПЛ Лига 1
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