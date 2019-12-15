"Арсенал" намерен пригласить на пост главного тренера команды португальца Нуну Эшпириту Санту, который на данный момент работает в "Вулверхэмптоне".
По данным Daily Mail, руководство лондонского клуба уже сделало запрос к «волкам» с просьбой разрешить провести с тренером переговоры.
45-летний Санту работает в "Вулверхэмптоне" третий год. В нынешнем сезоне команда занимает 7-е место в таблице АПЛ. "Арсенал" идет 9-м.
На данный момент обязанности главного тренера «Арсенала» временно исполняет Фредди Юнгберг.
Sport24.ru
"Арсенал" хочет пригласить тренера "Вулверхэмптона" Санту
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»