Сульшер: я был уверен, что справлюсь с работой в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал о своей работе в манкунианском клубе."Я всегда был уверен, что смогу тренировать эту команду. Не согласился бы на работу в "Манчестер Юнайтед", если бы не чувствовал, что могу с ней справиться, поскольку я обязан этому клубу.Думаю, могу сам решить все вопросы, касающиеся тактики и управления тренерским штабом, но у меня отличные помощники. Поэтому не все держится только на мне. Рад, что у меня есть Майкл Кэррик, Майк Фелан и Киран Маккенна.Для меня тренировать "МЮ" — это найти подход к своему штабу, игрокам и всем остальным. Не имеет значения, в каком клубе нахожусь, это просто мое кредо", - цитирует Сульшера Goal.