Центральный матч 17-го тура чемпионата Англии между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" не будет транслироваться государственной китайской телекомпанией ССTV. Решение было принято после заявления полузащитника "канониров" Месута Озила о притеснении мусульман-уйгуров в Китае, сообщает Daily Mail.
Немецкий футболист турецкого происхождения 14 декабря выступил с резким заявлением относительно мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.
ССTV покажет запись матча "Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм".
Китайский телеканал не покажет матч "Арсенал" - "Ман Сити" из-за высказываний Озила
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