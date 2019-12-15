Китайский телеканал не покажет матч "Арсенал" - "Ман Сити" из-за высказываний Озила

Центральный матч 17-го тура чемпионата Англии между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" не будет транслироваться государственной китайской телекомпанией ССTV. Решение было принято после заявления полузащитника "канониров" Месута Озила о притеснении мусульман-уйгуров в Китае, сообщает Daily Mail.



Немецкий футболист турецкого происхождения 14 декабря выступил с резким заявлением относительно мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.



ССTV покажет запись матча "Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм".