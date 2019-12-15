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Пети: Анчелотти сейчас был бы идеальным тренером для "Арсенала"

Бывший полузащитник "Арсенала" Эммануэль Пети отметил, что лондонскому клубу следует обратить внимание на итальянского специалиста Карло Анчелотти. Напомним, ранее Анчелотти покинул пост главного тренера "Наполи".

"Анчелотти сейчас был бы идеальным тренером для "Арсенала". Редко бывает, что такого высококлассного тренера увольняют в середине сезона. Думаю, это не случайно и судьба пытается указать нам верный путь. "Арсенал" должен обратить на это внимание. Анчелотти — один из лучших тренеров в мире, и сейчас он доступен. Ситуация в "Арсенале" становится всё хуже и хуже, поэтому нам нужен действительно сильный тренер, чтобы выйти из кризиса", - цитирует Пети Mirror.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Пети Анчелотти Арсенал АПЛ
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