Колашинац стал 3-м за неделю защитником "Арсенала", получившим травму

Футболист "Арсенала" Сеад Колашинац получил травму в матче 17-го тура АПЛ с "Манчестер Сити" и покинул поле на 38-й минуте.Повреждение защитника стало для «канониров» серьезным ударом, ведь на этой неделе в лазарете оказались Киран Тирни и Эктор Бельерин.Тренеру "Арсенала" Фредрику Юнгбергу пришлось выпускать на место Колашинаца вингера Букайо Саку. Английские СМИ предполагают, что клуб будет вынужден вызывать 19-летнего резервиста Зека Медли.