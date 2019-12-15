Де Брейне: было бы неплохо оформить хет-трик, но забить два гола в таком матче тоже приятно

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне прокомментировал победу над "Арсеналом" (3:0) и свой дубль."В моменте с первым голом я просто старался сохранить спокойствие. Второй гол немного похож на первый. Вратарь не видел мяч, и это дает ему меньше времени среагировать.Хет-трик? Было бы неплохо, но забить два гола и добиться победы в таком матче, тоже приятно. Каждый раз, когда мы проигрываем, единственной реакцией может быть — победа. Теряя очки, мы возвращаемся с хорошей реакцией на это. Знаем, что в этом году мы не в лучшем положении, но продолжаем бороться", — цитирует Де Брейне ВВС Sport.