» » Юнберг: между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" пропасть, но я горжусь своими парнями

Юнберг: между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" пропасть, но я горжусь своими парнями

Исполняющий обязанности главного тренера "Арсенала" Фредрик Юнгберг прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (0:3) в матче 17-го тура АПЛ.

"Мы работали над структурой нашей игры, в одном из эпизодов пять наших игроков противостояли двоим, но они все равно забили. Они — чемпионы Англии. Я горжусь нашими ребятами. Посмотрите на возраст игроков, которые заканчивали матч, это совсем молодые ребята.

У меня было ощущение, что мы неплохо играли и держали мяч. Нам не хватило искры, и, когда ты довольно рано проигрываешь 0:2 или 0:3, это сказывается.

Игроки проявили характер, но при счете 0:3 играть тяжело. Если вы посмотрите на стоимость игроков "Манчестер Сити", которые вышли на замену, вы поймете, что у нас играла одна молодежь. Между нами пропасть, но я все равно горжусь парнями", — цитирует Юнгберга ВВС Sport.

Sport24.ru


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Теги: Юнберг Арсенал Манчестер Сити АПЛ
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