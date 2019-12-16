Мосгорсуд заблокировал на три года показы АПЛ на Twitch

Мосгорсуд решил временно заблокировать показ матчей кубков Английской футбольной премьер-лиги на сайте twitch.tv. Rambler добивался блокировки всего сервиса и денежной компенсации за нарушения авторских и смежных прав в интернете.

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