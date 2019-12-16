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Мосгорсуд заблокировал на три года показы АПЛ на Twitch

Мосгорсуд решил временно заблокировать показ матчей кубков Английской футбольной премьер-лиги на сайте twitch.tv. Rambler добивался блокировки всего сервиса и денежной компенсации за нарушения авторских и смежных прав в интернете.
Фото: Getty Images
"ООО „Рамблер интернет холдинг“ нашел свой контент (прямые трансляции кубков Англии по футболу) на сайте в сети Интернет „Твич интерактив“ и написал заявление в Мосгорсуд о наложении обеспечительных мер, чтобы они успели подать само исковое заявление в течение 15 суток. Мосгорсуд обеспечительные меры принял", — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Там уточнили, что блокировка касается показа трех сезонов матчей премьер-лиги Англии: с 2019 года по 2022 год.

Как стало известно газете "Коммерсант", Rambler Group подала иск к американскому стриминговому видеосервису Twitch, чтобы "пресечь распространение пиратских трансляций" матчей Английской премьер-лиги. Компания потребовала заблокировать видеосервис в России, а также обязать его выплатить денежную компенсацию в размере 180,3 миллиарда рублей.

По информации источника газеты, такой размер компенсации получился из-за того, что компания насчитала 36 тысяч предполагаемых незаконных просмотров трансляций АПЛ, за каждый из них определили компенсацию в пять миллионов рублей.

В Twitch посчитали требования несправедливыми, поскольку сервис "только обеспечивает доступ к платформе", а контент размещают пользователи.

Суд по иску ООО "Рамблер Интернет Холдинг" состоится 20 декабря. Решение о временной блокировке является досудебным.


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Теги: АПЛ
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