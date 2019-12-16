» » Управляющий директор "Арсенала" провел переговоры с Артетой у того дома

Управляющий директор "Арсенала" провел переговоры с Артетой у того дома

Управляющий директор лондонского "Арсенала" Винай Венкатешам был замечен выходящим из особняка тренера "Манчестер Сити" Микеля Артеты ночью на 16 декабря.

Юрист клуба и переговорщик по контрактам Хусс Фахми также был замечен выходящим из дома Артеты и садящимся в машину в 1.20 ночи по местному времени. По информации источника, переговоры между сторонами продолжались 2,5 часа.

Напомним, СМИ давно пишут о том, что "Арсенал" рассматривает Артету, ассистента главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы в качестве преемника Унаи Эмери, уволенного из лондонского клуба за неудовлетворительные результаты. "Арсенал" после увольнения Эмери играет под руководством и. о. главного тренера Фредрика Юнгберга. Накануне лондонский клуб разгромно проиграл на своем поле "Манчестер Сити" (0:3) в матче 17-го тура АПЛ.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Арсенал Артета АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Управляющий директор "Арсенала" провел переговоры с Артетой у того дома
Шведский игрок "Динамо": после перелёта во Владивосток не понимал, где нахожусь
Праздник, на котором нам не нашлось места. Трансляция жеребьёвки 1/8 Лиги чемпионов 4
"Рубин" подтвердил уход Шаронова 2
Силкин: мы отстаем от европейского футбола в скорости игры и скорости мышления 3
"Рубин" сегодня объявит об увольнении Шаронова 1
Газзаев об оскорблениях Дзюбы: я полностью на его стороне 5
Болельщики "Райо Вальекано" об оскорблениях Зозули: впервые игру в Испании прервали из-за правды
Эллардайс обещает за день навести порядок в обороне "Арсенала", если его назначат главным тренером
Ван Боммель уволен с поста главного тренера ПСВ 2
Это'О обвинил африканцев в том, что Мане не выиграл "Золотой мяч" 1
Ямлиханов покинет "Оренбург" и войдет в тренерский штаб Федотова в "Сочи"
До 10 игроков "Авангарда" готовы покинуть клуб из-за введения потолка зарплат 1
Испанцы обвинили Зозулю в нацизме, а украинец в ответ расплакался 10
Юнгберг просит руководство "Арсенала" поскорей назначить главного тренера 1
"Милан" в январе может купить 19-летнего защитника из Чемпионшипа
Конте: в матчах с "Барселоной" и "Фиорентиной" "Интер" заслуживал большего
Уткин предложил Гинеру стать блогером 3
Рамос: было видно, что "Реал" приехал в Валенсию за тремя очками
Мосгорсуд заблокировал на три года показы АПЛ на Twitch 4
"Интер" подает в суд на Corriere dello Sport за публикацию оскорблений в адрес Конте
Ибрагимович рассматривает предложение от клуба АПЛ
Игнашевич пройдет стажировку у Виллаш-Боаша в "Марселе"
Уткин высказался за легализацию проституции в России 8
Зидан: "Реал" никогда не сдается. Одно очко с "Валенсией" — небольшая награда для нас
Монтелла: было бы больно и несправедливо проиграть "Интеру"
Вратарь "Шальке" жестко вырубил хавбека "Айнтрахта" ударом ногой в грудь 3
Лено: "Арсенал" заслужил поражение от "Манчестер Сити"
Уткин: есть опасения, что Лунев пьет 19
Вице-президент "Альбасете": Зозуля подавлен. Он плакал в раздевалке 7
Все новости