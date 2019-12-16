Управляющий директор лондонского "Арсенала" Винай Венкатешам был замечен выходящим из особняка тренера "Манчестер Сити" Микеля Артеты ночью на 16 декабря.
Юрист клуба и переговорщик по контрактам Хусс Фахми также был замечен выходящим из дома Артеты и садящимся в машину в 1.20 ночи по местному времени. По информации источника, переговоры между сторонами продолжались 2,5 часа.
Напомним, СМИ давно пишут о том, что "Арсенал" рассматривает Артету, ассистента главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы в качестве преемника Унаи Эмери, уволенного из лондонского клуба за неудовлетворительные результаты. "Арсенал" после увольнения Эмери играет под руководством и. о. главного тренера Фредрика Юнгберга. Накануне лондонский клуб разгромно проиграл на своем поле "Манчестер Сити" (0:3) в матче 17-го тура АПЛ.
Sport24
Управляющий директор "Арсенала" провел переговоры с Артетой у того дома
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