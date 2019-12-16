» » В Китае заблокировали соцсети Озила, распустили фан-клуб и убрали его имя из поисковой выдачи

В Китае заблокировали соцсети Озила, распустили фан-клуб и убрали его имя из поисковой выдачи

Представители китайских государственных СМИ предупредили "Арсенал", что упоминание клуба будет под запретом, пока руководители не извинятся за высказывания полузащитника клуба Месута Озила.
Фото: Getty Images
Немецкий футболист турецкого происхождения 14 декабря выступил с резким заявлением относительно мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае. После этого китайская государственная телекомпания CCTV отменила прямую трансляцию матча 17-го тура АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Сити" (0:3).

"Арсенал" опубликовал заявление в китайской социальной сети Weibo, подчеркнув, что футболист выражал свое личное мнение. Тем не менее, в Китае продолжают выражать бурное недовольство и требуют от "канониров" официальных извинений. Один из руководителей клуба, имеющий опыт работы с Китаем, считает, что "канонирам" все же придется это сделать, чтобы не допустить эскалации конфликта.

"Единственным явным выходом из этой ситуации является извинение на сайте клуба. Это культурная проблема, и китайцы чувствуют себя ущемленными", — приводит The Telegraph слова источника.

Аккаунты Озила в китайских соцсетях уже заблокированы, а фан-клуб "М10", в котором состояли около 30 тыс. человек, распущен. Власти Китая также приказали поисковикам убрать из выдачи имя немецкого футболиста.

Напомним, что Озил осудил притеснения уйгуров (мусульманского меньшинства) в западных провинциях Китая. По оценкам правозащитных организаций, в Синьцзяне (автономный район на северо-западе Китая) было задержано более миллиона уйгуров. В прошлом месяце в СМИ были опубликованы доказательства, что на заключенных оказывается давление, также они подвергаются насилию.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Озил Арсенал АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Уткин: если Слуцкий вылетит с "Рубином", вместо стадиона может будет делать бассейн
Сане провел первую тренировку на поле. Форвард "Манчестер Сити" не играл с августа
Серия А представила картины с обезьянами для кампании по борьбе с расизмом
"Локомотив" включился в борьбу за игрока "Спортинга" Акунью
Меньщиков возглавит "Тюмень". На прошлой неделе он ушел из лидирующего в ФНЛ "Ротора" 2
"Рома" поборется с "Миланом" за Мойзе Кина
Злобин: нет никаких предложений из России, думаю только о "Бенфике"
Салихамиджич — о жеребьевке Лиги чемпионов: "Челси" — привлекательный жребий
Паратичи — о жеребьевке Лиги чемпионов: для "Ювентуса" все могло сложиться намного хуже
"Эвертон" опроверг слухи о договоренности с Анчелотти
"Ювентус" провел рождественскую вечеринку. Роналду пришел в фиолетовом пиджаке
Головин попал в список игроков "Монако", вызванных на матч Кубка лиги с "Лиллем"
В Китае заблокировали соцсети Озила, распустили фан-клуб и убрали его имя из поисковой выдачи 5
Тиль: мне все еще надо привыкнуть к России. Для меня это совсем другой мир 1
УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Албании за освистывание гимна Франции болельщиками
Агент Роналду: Криштиану выиграл бы "Золотой мяч", если бы продолжал играть в "Реале" 1
Созин: если ЦСКА хочет подать апелляцию, значит, наказание Гинера действительно серьёзное 1
"Лацио" обыграл "Кальяри", забив на 93-й и 98-й минутах
"Кристал Пэлас" сыграл вничью с "Брайтоном"
"Бавария" предложила Тухелю долгосрочный контракт
Цветков: возможно, мы слишком многого требуем от Семака
Казанский кремль: если "Рубин" решить назначить Слуцкого, мы готовы поддержать 1
Широков: российские клубы уже 10 лет неконкурентоспособны в еврокубках
Джикия - про Запашного: я сторонник того, чтобы каждый занимался своим делом
Неймар: почему я должен уйти из "ПСЖ"?
Гинер: ЦСКА будет ставить высокие задачи, но уже с очень сильным партнёром 4
МИД Китая: Озил был введён в заблуждение фейковыми новостями о гонении уйгуров
Алаба: сейчас не думаю об уходе из "Баварии"
Вратарь "Нанси" обвиняется в изнасиловании 18-летней девушки 1
Президент Украины - Зозуле: мы с тобой. Жму руку 9
Все новости