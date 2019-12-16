Немецкий футболист турецкого происхождения 14 декабря выступил с резким заявлением относительно мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае. После этого китайская государственная телекомпания CCTV отменила прямую трансляцию матча 17-го тура АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Сити" (0:3).
"Арсенал" опубликовал заявление в китайской социальной сети Weibo, подчеркнув, что футболист выражал свое личное мнение. Тем не менее, в Китае продолжают выражать бурное недовольство и требуют от "канониров" официальных извинений. Один из руководителей клуба, имеющий опыт работы с Китаем, считает, что "канонирам" все же придется это сделать, чтобы не допустить эскалации конфликта.
"Единственным явным выходом из этой ситуации является извинение на сайте клуба. Это культурная проблема, и китайцы чувствуют себя ущемленными", — приводит The Telegraph слова источника.
Аккаунты Озила в китайских соцсетях уже заблокированы, а фан-клуб "М10", в котором состояли около 30 тыс. человек, распущен. Власти Китая также приказали поисковикам убрать из выдачи имя немецкого футболиста.
Напомним, что Озил осудил притеснения уйгуров (мусульманского меньшинства) в западных провинциях Китая. По оценкам правозащитных организаций, в Синьцзяне (автономный район на северо-западе Китая) было задержано более миллиона уйгуров. В прошлом месяце в СМИ были опубликованы доказательства, что на заключенных оказывается давление, также они подвергаются насилию.
Sport24
В Китае заблокировали соцсети Озила, распустили фан-клуб и убрали его имя из поисковой выдачи
Представители китайских государственных СМИ предупредили "Арсенал", что упоминание клуба будет под запретом, пока руководители не извинятся за высказывания полузащитника клуба Месута Озила.
Фото: Getty Images
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